Tentativo di furto in un negozio nel centro di Siena, lo ha reso noto in un post su Facebook la produttrice di vino Donatella Cinelli Colombini in un post su Facebook .”I due ladri giovani alti e con accento albanese, non sono riusciti svuotare la cassa perché io e Carlo siamo arrivati proprio mentre aprivano la cassa- si legge-. Poi la coraggiosa commessa Alice ha chiamato la Polizia che é arrivata quasi subito. Più difficile copiare le immagini delle videocamere per facilitare le indagini”