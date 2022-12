Furto in abitazione alle Volte Basse, ladri messi in fuga dal rientro dei proprietari

“Ho visto i ladri fuggire dalla finestra di casa”: attimi di paura quelli vissuti ieri sera intorno alle 18 da una donna che, appena rientrata nella sua abitazione in zona Volte Basse, ha visto scappare dal terrazzo di casa due persone. Poi la scoperta: due collane rubate e qualche danno di piccola entità. Allertati immediatamente i carabinieri che sono al lavoro per individuare i colpevoli del furto nell’abitazione alle porte della città.

“Appena rientrata a casa ho visto delle luci accese, pensavo provenissero dall’appartamento dei vicini – racconta la vittima –. Mi sono poi precipitata verso la finestra principale, lì ho visto due ladri con delle torce saltare dalla terrazza di casa mia al giardino dei vicini che sono al piano di sotto. Credo cercassero soldi perché hanno rovistato nei cassetti e messo a soqquadro tutto l’appartamento, alla fine hanno preso solo due collanine. Non sono tanto preoccupata per il danno subìto, tra cui la finestra scassinata, ma per lo spavento. Ovviamente abbiamo allertato i carabinieri che stanno lavorando per rintracciare i due ladri”.

Martina Ciliani