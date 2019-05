Furto con spaccata a Chianciano Terme, ladro di Gratta e vinci incastrato dalle telecamere

La notte del 30 maggio, a Chianciano Terme, un uomo con passamontagna, utilizzando una grossa mazzetta in ferro da carpentiere, ha rotto la vetrina del ‘bar Marabissi’, in viale della liberta’ nr. 164, e ha rubato il registratore di cassa contenente poche centinaia di euro e diversi biglietti della lotteria ‘gratta e vinci’, per un valore complessivo di circa 1900 euro. Le indagini immediatamente avviate dalla locale stazione carabinieri, hanno portato all’individuazione dell’autore del furto nell’esercizio. si tratta di un 23enne cittadino rumeno residente a Chianciano, con precedenti denunce a carico, che gia’ altre volte negli anni scorsi ha preso di mira esercizi della zona, venendo arrestato per furto in due diverse occasioni dagli stessi carabinieri della compagnia di montepulciano e della stazione di Chianciano terme. l’uomo, nonostante avesse tentato di rendersi irriconoscibile con appositi indumenti, e’stato individuato tramite la visione delle telecamere dell’esercizio da lui depredato e subito dopo e’stato ricercato per tutto il giorno, fino a quando, grazie a un’intuizione e a un tenace servizio di osservazione, i militari della stazione di Chianciano Terme, lo hanno rintracciato all’ospedale di montepulciano, dove il malvivente si è recato per farsi curare le ferite procuratesi nel rompere la vetrina del bar “Marabissi”. La perquisizione alla sua abitazione ha consentito di ritrovare una parte del denaro contenuta nel registratore di cassa, alcuni dei “gratta e vinci” rubati e di recuperare anche la mazzetta da carpentiere utilizzata per rompere la vetrina del bar. le indagini ora dei carabinieri cercheranno di chiarire se il giovane abbia colpito anche in altre localita’ limitrofe.