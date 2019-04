Furto al mercato: 32enne denunciato dai carabinieri di Siena

Ieri a Siena, militari della locale stazione carabinieri al termine di attività investigativa, scaturita dalla denuncia presentata da un settantenne senese, residente in via San Girolamo, hanno identificato e denunciato alla procura della repubblica dl tribunale di Siena per furto con strappo un 32enne peruviano, domiciliato a firenze, con diverse precedenti denunce a carico per reati di matrice predatoria.

Questi, approfittando di un momento di distrazione dell’anziano, durante il mercato settimanale del sabato precedente, in prossimità della fortezza medicea, in mezzo alla ressa dei frequentatori del mercato, si era impossessato del suo borsello contenente un tablet di notevole valore e di alcuni documenti personali. Le immediate indagini hanno consentito di acquisire un video, realizzato da un ragazzino curioso col telefonino, attraverso il quale l’uomo è stato riconosciuto e successivamente identificato da alcuni testimoni, in quanto frequentatore del mercato senese.