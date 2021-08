Traffico bloccato fino a pochi minuti fa sulla Siena – Firenze all’altezza di Monteriggioni, direzione Siena, per un furgoncino in fiamme. Sul posto sono già al lavoro i vigili del fuoco. Al momento è stata ristretta la corsia, quindi il traffico sta riprendendo lentamente su un’unica corsia mentre si sta lavorando per rimuovere il veicolo