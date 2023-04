Funnifin fa tappa al Bandini di Siena, così l’educazione finanziaria diventa un gioco

Divulgare i principi dell’educazione finanziaria ai più giovani parlando il loro linguaggio. È questa la missione di Funnifin, la startup di Leonardo Capotosto e Lapo Nidiaci e accelerata da Ikigai, il progetto di Fondazione Monte dei Paschi che eroga finanziamenti e borse di studio per aiutare i giovani nello sviluppo delle loro carriere. Così, Leonardo e Lapo, hanno fatto tappa all’istituto Bandini di Siena per confrontarsi con gli alunni e iniziare il percorso all’interno del mondo dell’educazione finanziaria attraverso un applicazione sul cellulare ed un fantasygame. Una materia complessa, quella dell’educazione finanziaria, che i due ventisettenni hanno provato a semplificare pur andando ben oltre i semplici insegnamenti su come investire i risparmi, come spiega Leonardo Capotosto.

Entusiasmo e soddisfazione registrati anche tra corpo docente ed insegnanti. “L’educazione finanziaria è diventata un argomento importantissimo, quindi promuoverla, a tutti i livelli, è fondamentale per la nostra scuola” ha spiegato il professor Luigi Zonno che ha curato e seguito la riuscita dell’evento. “Nonostante studiamo a scuola queste materie – dicono i ragazzi – eravamo un po’ inesperti. Grazie a Funnifin abbiamo visto un’applicazione concreta e giovanile”.

Emanuele Giorgi