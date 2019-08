Fulmine durante il temporale, cavallo muore di paura

Un cavallo è morto di paura, a causa di un fulmine, al Ceppo.

È successo nel pomeriggio di ieri, durante il primo violento temporale dopo un’estate afosa, per non dire torrida. L’animale era nel suo box in una scuderia vicina alla zona del Ceppo quando improvvisamente un fulmine si è schiantato al suolo proprio vicino a lui. Il cuore dell’animale non ha retto e pare proprio che questa sia la causa del decesso. È stato un attimo e si è accasciato al suolo.

Quando è stato trovato per lui non c’era più nulla da fare.

E’ stata subito avvisata la proprietaria che l’aveva portato in quella scuderia solo pochi giorni prima, dopo che l’animale era stato in un’altra struttura.

Il cavallo era una femmina, purosangue irlandese e aveva 12 anni. La proprietaria lo accudiva amorevolmente e lo cavalcava lei stessa. Nel tempo insieme avevano fatto lunghe passeggiate sia da soli che con altri amici girando in lungo e largo per i sentieri della Montagnola e nei boschi che circondano Monteriggioni.

Per la proprietaria un dolore enorme.

Non sarà facile dimenticare il suo cavallo ucciso (è l’ipotesi più probabile) da un fulmine.

Cecilia Marzotti