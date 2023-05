Alle 12 a Radda in Chianti in località Casalvento , sulla strada regionale 429 al chilometro 12 + 200, è avvenuto un frontale tra un’auto sportiva e a noleggio e una 500 storiche a noleggio che facevano il tour del Chianti. Un 27enne è stato trasportato in codice 3 a Careggi da Pegaso 3.Sul posto sono intervenuti anche l’automedica di Radda in Chianti, l’ambulanza della Misericordia di Radda in Chianti, Carabinieri e Vigili del Fuoco.