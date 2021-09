Frequentato da persone pericolose, sospesa licenza di un bar in pieno centro a Siena

Frequentato da persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. Sospesa dal questore Capuano per 6 giorni la licenza di un bar del centro storico di Siena.

È il secondo provvedimento adottato dal questore di Siena in pochi giorni. Dopo quello emesso per un bar di Poggibonsi, oggi il questore Capuano ha sospeso per 6 giorni la licenza di un locale del centro storico di Siena.

La decisione di adottare il provvedimento ai sensi dell’art 100 Tulps è stata presa dopo l’ennesimo intervento della Polizia di Stato nella notte di domenica 26, nei pressi del bar, dove era stata segnalata una rissa.

Sono 30 infatti gli interventi delle Forze dell’Ordine negli ultimi due mesi nell’esercizio in questione, frequentato anche da persone con precedenti di polizia, in materia di stupefacenti e altro. Interventi che si aggiungono ai 3 esposti da parte dei residenti del centro storico. Da qui la decisione di sospendere la licenza alla titolare per 6 giorni.

Proseguono intanto le indagini da parte dei poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena per verificare quanto accaduto sabato scorso nel corso dell’aggressione segnalata.