È arrivato il freddo, temperature minime precipitano sotto lo zero

Se ieri mattina la neve è stata la protagonista di alcune zone del sud della provincia, questa mattina lo è il freddo.

Molti luoghi, per lo più a fondovalle, si sono svegliati con temperature ben al di sotto dello zero. La regione ha infatti emesso un allerta gialla per ghiaccio dalle 20 di ieri sera alle 10 di questa mattina anche se in molte zone che resteranno in ombra il ghiaccio potrebbe persistere anche tutto il giorno in quanto le temperature massime di oggi non saliranno oltre i 7/8 gradi. Anche la mattinata di domani avrà gli stessi connotati di quella attuale anche se in maniera ridotta.

Temperature minime registrate questa mattina:

Pieve a Bozzone -4.1⁰

Taverne d’Arbia -4.4⁰

Pian di Feccia -6.2⁰

Siena Galilei -0.2⁰

Monteroni d’Arbia -2.9⁰

San Piero in Barca -4.7⁰

Vetta Amiata -8.4⁰

Buonconvento -2.5⁰

Rosia -1.8⁰

Gaiole in Chianti -5.6⁰

Abbadia San Salvatore -4.3⁰

Miniere di Murlo -6.0⁰

San Rocco a Pillo -4.1⁰

Sant’Andrea -4.7⁰

Dati forniti da centraline meteo dell’Associazione meteorologica senese, CFR, privati.

Articolo e Foto: Gabriele Ruffoli