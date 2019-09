Frecciarossa, il sindaco di Chiusi: “A Luigi de Mossi chiediamo più impegno”

“Il messaggio che deve partire dalla conferenza stampa di oggi è quello che serve un impegno vero e concreto da parte dell’amministrazione senese guidata dal sindaco De Mossi affinchè tutti i cittadini di Siena siano pienamente informati del servizio di navetta”. Chiede maggiore impegno e collaborazione il sindaco di Chiusi Juri Bettollini a Luigi de Mossi per quanto riguarda il servizio Frecciarossa.

“Il Freccia Rossa alla stazione di Chiusi è stato un successo per l’intero territorio della Provincia di Siena e la conferma della fermata fino a dicembre e per tutta la stagione turistica 2020 ne è la conferma. Adesso questa grande opportunità può e deve essere sfruttata a pieno anche dalla Città di Siena che, finalmente, ha l’occasione di arrivare al centro della capitale in solamente due ore a differenza delle oltre tre che finora occorrevano. Siamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione che i cittadini di Siena non possono farsi sfuggire.”

Il sindaco di Chiusi Juri Bettollini ha iniziato così il proprio intervento durante la conferenza stampa che si è svolta nella sala Aurora della Provincia di Siena. A giornalisti e televisioni sono stati presentati i dati prodotti in appena tre mesi di Freccia Rossa a Chiusi; dati che, vista la loro grande positività (circa 90 passeggeri al giorno con punte di 120) hanno portato Trenitalia a decidere di mantenere la fermata fino al 14 dicembre e probabilmente fino al 6 gennaio in modo da coprire l’intero periodo natalizio, oltre alla prossima stagione turistica 2020 da giugno a dicembre. Uno dei principali nodi della conferenza stampa fatto emergere proprio dal sindaco di Chiusi Bettollini è stato quello della necessità di una partecipazione in prima linea anche della Città di Siena all’intero progetto partendo da una grande campagna di informazione sugli autobus che, in partenza dalla Stazione FS alle 6.33 e senza fermate intermedie, permettono di arrivare a Chiusi alle 7.48 ovvero in perfetto orario per prendere, comodamente, il Freccia Rossa in direzione Roma e Napoli.

“Piazza del Campo e il Colosseo non sono mai state così vicine – prosegue il sindaco di Chiusi Juri Bettollini – grazie al servizio di navetta diretto Siena/Chiusi messo a disposizione dalla Regione Toscana e dall’Assessore Ceccarelli, che ringraziamo veramente per il lavoro che ha fatto, un senese può arrivare al centro della capitale in appena due ore e con un servizio di qualità come quello del Freccia RossaIl risultato che abbiamo ottenuto finora, ovvero la conferma della fermata è senza ombra di dubbio una grande vittoria perché frutto di un lavoro sinergico straordinario al quale in pochi all’inizio credevano veramente. Tuttavia non è questo il momento di rilassarci ma, al contrario, dobbiamo lavorare con ancora più energia allo scopo di ottenere un treno Freccia Rossa fisso e magari anche più di uno alla Stazione di Chiusi. Raggiungere questo obiettivo significherebbe ottenere una grande vittoria a nome di tutto il territorio delle Terre di Siena. Abbiamo l’occasione irripetibile di riscrivere le pagine del turismo, dello sviluppo economico, della qualità di vita e del lavoro; è arrivato il momento di crederci tutti insieme.”

Nel dettaglio il servizio di autobus (Autobus FI203) che permette di arrivare da Siena a Roma in appena due ore parte ogni mattina (da lunedì a sabato) dalla Stazione FS di Siena alle ore 6.33 e arriva a Chiusi alle ore 7:48. Il Frecciarossa da Chiusi parte, invece, alle ore 7:58 e raggiunge la capitale alle 8:58 e Napoli Centrale alle ore 10:20. Al ritorno, invece, il Frecciarossa da Napoli Centrale parte alle ore 18:50 per raggiungere la capitale alle ore 20:00. Il Frecciarossa da Roma Termini parte alle ore 20.10 e raggiunge la Stazione di Chiusi-Chianciano Terme alle ore 21:07 mentre il ritorno a Siena è previsto alle ore 22:32 con l’Autobus FI208.