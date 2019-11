Fratelli d’Italia inaugura la nuova sede, il commissario provinciale Rossi: ” Stiamo crescendo nel territorio”

Sarà una giornata di festa quella di domani per Fratelli d ‘ Italia . Alle 18 sarà inaugurata la nuova sede del circolo di Siena centro ubicata su due piani, in Viale Toselli, all’inaugurazione presenti anche i vertici nazionali del partito di Girogia Meloni, come il senatore Achille Totaro,

“E’ da settembre, – dice Fabrizio Rossi, commissario straordinario di Fratelli d’Italia – che la nostra leader Giorgia Meloni mi ha affidato l’incarico per riorganizzare il nostro partito sul territorio della provincia di Siena, e già i frutti del nostro lavoro sono sotto gli occhi di tutti: più iscritti e sulla città di Siena fioriscono già i circoli.”.

“Si è appena chiusa la campagna tesseramento, – prosegue Fabrizio Rossi – e le adesioni a Fratelli d’Italia sono aumentate in modo esponenziale. A Siena, dopo diverse riunioni organizzative, avute assieme ai vari referenti, iscritti e simpatizzanti, siamo riusciti a creare ben tre nuovi circoli di Fdi. E pensare che siamo l’unica realtà che ancora mantiene una reale organizzazione di base e di confronto sui temi caldi della politica locale e nazionale. Insidiamo al PD per la presenza sul territorio di sezioni e sedi. Saremo pronti a dare battaglia per vincere le regionali 2020”.

“Ottimi risultati, – commenta il commissario di FDI – che vanno oltre le attese, ma che sapevo benissimo che a Siena e provincia potevano essere raggiungenti. Gli amici senesi hanno risposto con entusiasmo. Fdi, partito coerente e formato da persone capaci si sta radicando sempre di più nel territorio e nel cuore della gente”.

“In questi giorni, – continua Rossi – ho ratificato la nascita del circolo “Siena città nostra” con presidente il dottor Enrico Tucci, del circolo Siena centro – Giorgio Almirante, con presidente il dottor Lorenzo Rosso e del circolo di SienAzione con presidente la dottoressa Alessia Pannone. Nei circoli ratificati sono presenti amministratori, espressioni del mondo del lavoro e delle professioni: amici di vecchia data e giovani militanti. Nei prossimi giorni ratificheremo altri circoli nella provincia di Siena”.

“Un traguardo davvero importante, – conclude Fabrizio Rossi – quello raggiunto oggi a Siena, che deve essere preso come un punto di partenza e non di arrivo, per far crescere ancora Fratelli d’Italia nel territorio senese”.