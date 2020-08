Fratelli d’Italia, ecco i candidati alle elezioni regionali per la provincia di Siena

Saranno Barbara Magi, Lorenzo Rosso, Ripalta Daniello, Eros Trabalzini , Angela Bargi e Riccardo Pagni i candidati di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali in Toscana. “Sono espressioni del territorio , dei circoli, del percorso inclusivo che abbiamo iniziato”, così il partito ha commentato le candidature aggiungendo poi “vogliamo rappresentare tutto il territorio della provincia di Siena, per questo abbiamo individuato candidature espressione del nord e del sud della provincia, oltre che del capoluogo”.