Fratelli d’Italia ai senesi: “Per le feste comprate nei negozi del territorio”

Fabrizio Rossi, commissario provinciale di Fratelli d’Italia, invita i senesi ad acquistare nei negozi cittadini. “Ci avviciniamo al Santo Natale – dice Fabrizio Rossi, commissario provinciale di Fdi – e la città s’illumina per le festività. Un’atmosfera magica che avvolge tutto e tutti. Per questo Fdi con i suoi responsabili dei dipartimenti regionali, Marina Staccioli e Gianni Martinucci, hanno dato il via a questa campagna di sensibilizzazione per il commercio natalizio. Il centro storico e tutte le attività commerciali e artigianali che lo compongono, ma anche tutte le attività commerciali della città nel suo complesso fuori dal centro e in periferia, più che mai necessitano in questo particolare momento economico, del sostegno di tutti”.

“In questo periodo dove la corsa ai regali si fa sempre più frenetica – commenta il commissario di Fratelli d’Italia – è importante acquistare il made in Italy e i prodotti locali nei nostri negozi. Invitiamo quindi tutti cittadini a comprare prodotti italiani e a farlo nella nostra città. Fate un regalo a Siena, comprate in città. Acquistare nelle nostre attività commerciali – dice Rossi – è importante per molteplici aspetti. Il primo di questi, permette di valorizzare le

eccellenze dei nostri prodotti locali, permettendo così alle aziende del nostro territorio di poter reinvestire, appunto, sul nostro territorio. L’altro aspetto è quello di mantenere attivo e vitale il centro storico e le vie del commercio sparse per la città in maniera capillare, piccoli negozi e le attività commerciali disseminate nelle contrade, affinché la città continui ad essere vitale in ogni sua parte”.

“L’E-commerce rischia di spersonalizzare non solo il regalo natalizio, ma può danneggiare anche le manifatture locali e nazionali. Dietro la manifattura, dietro un nostro prodotto, con cura creato dai nostri artigiani e commercianti c’è amore e personalizzazione, dietro la tastiera molto meno. Fratelli d’Italia è da sempre vicina agli artigiani e commerciati del territorio e attenta a queste tematiche, prima di tutto, la difesa del made in Italy e dei prodotti tipici, che sono garanzia di professionalità e di qualità, oltre che volano per l’economia e il lavoro”.