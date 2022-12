Franco Capaccioli rieletto segretario generale dello Spi Cgil di Siena

Franco Capaccioli è stato rieletto Segretario Generale dello Spi Cgil di Siena, il sindacato dei pensionati. La votazione è avvenuta durante i lavori congressuali che si sono svolti il 19 e 20 Dicembre ad Asciano, alle Piramidi, a cui sono intervenuti il Segretario Generale dello SPI CGIL Toscana Alessio Gramolati, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Siena Fabio Seggiani ed Oliviero Capuccini dello SPI CGIL Nazionale.

Al Congresso, a cui hanno partecipato 103 pensionate e pensionati delegati, hanno portato il saluto i rappresentanti di ANPI, ARCI, LIBERA, GASALPA e ARCHIVIO UDI Siena. Negli interventi dei partecipanti è scaturita l’esigenza di politiche più attente alle persone anziane con la richiesta che venga portato a compimento il Disegno di Legge fermo in Parlamento sulla non autosufficienza. Inoltre durante il dibattito è stato espresso un giudizio negativo sulla manovra di bilancio in discussione in queste ore, in modo particolare sul taglio delle rivalutazioni delle pensioni dei lavoratori dipendenti che hanno versato i contributi per 40 anni e piu’, taglio che il Governo vuole utilizzare per finanziare la flat tax fino a 85mila euro: “Una manovra classista che favorisce il lavoro autonomo e l’evasione fiscale e taglia la sanità, interventi iniqui che colpiscono per primi i più deboli; inoltre non c’è una riga né un euro per finanziare la legge quadro sulla non autosufficienza che riguarda oltre 3 milioni di anziani e le loro famiglie”.