Francigena, incontro Tirelli-Nencini in Comune: “Priorità da finanziare con Recovery Fund”

“Coordinare le iniziative delle singole amministrazioni comunali per presentare progetti operativi da inserire nel Recovery Fund”, questo è emerso dall’incontro in Comune tra Riccardo Nencini, presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Alberto Tirelli, assessore al turismo di Siena e, collegati da remoto, sindaci del Senese e del Lazio.”La scorsa estate il cammino ha avuto uno straordinario risultato: centinaia di pellegrini hanno attraversato la storica Via Francigena – si legge in una nota-. L’itinerario va migliorato, coordinando in maniera più stringente l’attività dei comuni, mettendo in sicurezza tratti del cammino, aumentando i punti di sosta e intensificando i rapporti con la Chiesa (la Francigena è soprattutto un cammino religioso)”. Riccardo Nencini ha affermato: “la commissione cultura del Senato, che presiedo, ha inserito i cammini, il recupero dei borghi storici, le ferrovie storiche e le ciclovie tra le priorità da finanziare. Si tratta di valorizzare le nostre identità territoriali, le nostre tante radici. Una volta usciti dalla pandemia, questo tipo di turismo esploderà. Bisogna essere pronti”- ha concluso Nencini. “Siena – ha aggiunto Tirelli – investirà sulla Francigena. Ha tutti i requisiti per crescere. Un paesaggio magnifico e magnifiche opere d’arte”