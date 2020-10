Francigena, a Monteriggioni il premio per le migliori pratiche europee

“Migliori Buone Pratiche Europee”, è questo il nome del premio conferito venerdì scorso e che ha visto il comune di Monteriggioni tra i vincitori. Il premio conferito dall’associazione europea delle vie francigene nell’ambito del ‘Gran Prinx’ 2019 ha voluto premiare comuni e associazione che ogni anno contribuiscono alla bellezza della via Francigena, da Canterbury fino a Santa Maria di Leuca che, con un percorso di 3,2mila km attraversa Inghilterra, Svizzera, Francia e Italia.

Il prestigioso riconoscimento consiste nell’attribuzione del “Pellegrino di legno”, un’opera simbolica dipinta a mano con finitura lucida e su basamento in noce realizzata da Artio Design. Il primo classificato nella competizione conclusasi ieri è stata l’Associazione Culturale L’Agresto che con il supporto dell’ufficio turistico del Comune di Monteriggioni organizza le “Passeggiate nella storia”, camminate rievocazione/evento dalle mura di Monteriggioni a Badia Isola. Un percorso guidato da un sapiente pellegrino, a carattere storico-naturalistico, dove è possibile incontrare abati, contadini, cavalieri erranti e pellegrini in abiti medievali: un’iniziativa ricca di storia e passione nella splendida cornice del tratto toscano della Via Francigena.

“Questo premio ci rende particolarmente orgogliosi – ha dichiarato il sindaco Andrea Frosini – in quanto rende merito al grande lavoro portato avanti da L’Agresto e dal nostro ufficio turistico nella valorizzazione della Via Francigena. Un chiaro riconoscimento di quanto sia importante proseguire a sviluppare una forte la sinergia con l’associazionismo locale e uno stimolo a continuare nella promozione di questo importante itinerario storico”. “Ringrazio e mi complimento con tutti coloro che si stanno impegnando nella valorizzazione della via Francigena e in particolare modo Eraldo Ammannati la cui passione e i continui sforzi profusi sono sotto gli occhi di tutti” aggiunge l’assessore alla cultura e Turismo Marco Valenti.

L’iniziativa de L’Agresto ha preceduto quella organizzata dalla Association Musique e Perspectives (festival musicale transfrontaliero “Festival de Besancon/Mountfaucon”) e il progetto della Associazione Itinera Onlus “Per la valorizzazione delle Vie Francigene del Sud”, una serie di eventi di animazione nel territorio pugliese che ha coinvolto scuole, cittadini e strutture museali.