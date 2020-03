Il video che indigna l’Italia: la Francia e la ‘Pizza Corona’

E’ scoppiata una bufera sullo spot di ‘Groland Le Zapoi’ del 29 febbraio, in cui gli autori della storica trasmissione satirica francese di Canal Plus scherzano sulla diffusione del coronavirus in Italia: nello sketch un pizzaiolo tossisce e sputa mentre prepara una pizza, che diventa una ‘Pizza Corona’.Dopo la pubblicazione del video sono arrivate subito le reazioni . “L’ambasciata di Francia in Italia – riferiscono fonti diplomatiche francesi all’ANSA – si dissocia totalmente dalla satira comparsa nella trasmissione di un canale televisivo privato francese che non corrisponde in alcun modo al sentimento delle autorità e del popolo francesi. La Francia esprime la propria solidarietà all’Italia di fronte all’emergenza legata al coronavirus”.

Poi il gruppo televisivo francese si scusa.”Canal+ si scusa con i nostri amici italiani per la trasmissione di una breve sequenza di pessimo gusto, soprattutto nel contesto attuale, facendo un riferimento caricaturale all’Italia in un programma satirico”, afferma un portavoce del gruppo televisivo francese, specificando che “questa sequenza è già stata rimossa da tutte le repliche e riproduzioni del canale”. Sul video della ‘pizza corona’ “Canal+ invierà oggi pomeriggio una lettera di scuse all’Ambasciatore italiano a Parigi”, aggiunge il portavoce.

Sull’argomento dura la reazione della Coldiretti: “Una pugnalata alle spalle per colpire il Made in Italy agroalimentare che ha raggiunto il valore record delle esportazioni di 5 miliardi in Francia- scrive l’associazione-, che è il secondo mercato di sbocco dopo la Germania. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il disgustoso video andato in onda su Canal + che colpisce l’Italia su pizza e coronavirus. Si stratta di un attacco meschino e strumentale per cercare di mettere nell’angolo il Made in Italy agroalimentare dopo che nel 2019 – sottolinea la Coldiretti ha messo a segno il record di 44,6 miliardi sui mercati internazionali dove è in atto una sfida storica con i concorrenti francesi”.

“Ancora più grave è aver colpito la pizza prodotto simbolo del Made in Italy tanto che l’Unesco ha proclamato nel 2017 l’arte dei pizzaioli patrimonio immateriale dell’umanità. Il fatturato della pizza nel mondo – precisa la Coldiretti – ha superato nel 2019 i 100 miliardi di euro confermandosi il testimonial del successo della dieta mediterranea. Dal vino ai formaggi sono storiche le sfide a tavola tra Italia e Francia che si contendono il primato nell’agroalimentare nell’Unione Europea e sui mercati globali. L’Italia nel 2019 – sottolinea la Coldiretti – ha conquistato con 46,3 milioni di ettolitri lo scettro di maggior produttore mondiale di vino davanti alla Francia e le bollicine tricolori di spumante dominano nettamente nei brindisi mondiali sorpassando lo champagne francese”.

“L’Italia – conclude la Coldiretti – è davanti alla Francia in Europa per valore aggiunto agricolo totale ma l’agricoltura italiana è anche diventata la più green d’Europa e, oltre a contare sulla maggior numero di certificazioni alimentari a livello comunitario, ha la leadership nel numero di imprese che coltivano biologico, la più vasta rete di aziende agricole e mercati di vendita a chilometri zero che non devono percorrere lunghe distanza con mezzi di trasporto inquinanti, ma anche la minor incidenza di prodotti agroalimentari con residui chimici fuori norma”.

"Non bastano le scuse delle Autorità francesi ma ci aspettiamo da parte dell'emittente televisiva una campagna promozionale riparatrice a sostegno delle eccellenze italiane-ha concluso il presidente della Coldiretti Ettore Prandini -.L'interesse comune dei due Paesi a sostenere le produzioni di qualità in un difficile momento per l'economia e l'occupazione".

Il video satirico fa parte di una serie di inserti in cui si ironizza anche sulle contromisure francesi all’epidemia. Ne ‘I francesi e la quarantena’, gli autori scherzano anche su come i francesi interpretano le norme di prevenzione dettate dalle autorità, dal saluto evitando le strette di mano alle nuove abitudini della vita sociale. Nelle puntate dei giorni scorsi del videogiornale satirico ambientato dal 1992 nell’immaginario Principato del Groland, si ironizza anche sulla serata finale dei Cesar e sullo shock del premio per il miglior film a Roman Polanski accusato di violenze sessuali, con conseguente uscita dalla sala dell’attrice Adele Haenel per protesta. “Considero il video diffuso da una tv francese di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l’emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando è profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi. Esigiamo rispetto, soprattutto in una situazione delicata come questa“. E’ il post su Fb del ministro degli Esteri Luigi Di Maio riferito al video satirico di Canal+. “Il video andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal+ è VERGOGNOSO e RACCAPRICCIANTE. Pretendiamo delle scuse”. Così su twitter il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova dopo che la leader Fdi Giorgia Meloni ha diffuso un video di canal+ che prende in giro l’Italia sulla “pizza Covid-19”. “Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus- queste le parole del leader di Fratelli d’Italia-. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?”. Foto Ansa

Video di La Repubblica