Francesco Michelotti eletto alla Camera

Francesco Michelotti sarà deputato della Repubblica Italiana. E la conferma è arrivata dopo che l’ufficio elettorale nazionale ha concluso le operazioni funzionali alla proclamazione degli eletti alla Camera. Negli scorsi giorni ci sono state alcune criticità nel conteggio dei voti e nella ripartizione dei seggi ed in particolare restava da risolvere il problema delle plurielezioni della quota proporzionale. Ma adesso tutto e stato risolto ed è stata resa pubblica quindi la lista dei deputati eletti nei vari collegi plurinominali. Pochi giorni dopo il voto Michelotti aveva comunicato di aver mancato per un soffio la sua elezione ma adesso entrerà in Parlamento, nel collegio Toscana P02, in sostituzione di Chiara Colosimo