Frana in via Cesare Battisti, ecco le modifiche alla viabilità

Dopo la rimozione dell’albero caduto questa notte in via Cesare Battisti la strada è stata riaperta alle 16 di oggi pomeriggio, ma sarà nuovamente chiusa domani, 4 marzo, dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18, per completare la rimozione di altri alberi tagliati durante la mattinata perché pericolanti.

La strada è stata riaperta alla circolazione, pertanto, fa sapere Tiemme, le linee s3 ed s6 provenienti da Pescaia, le linee s3 – s6 – 60N – 501 – 533 – 616 e 640 con le corse provenienti da via Tozzi/piazza Gramsci e le linee 506 -531 – 140 – S30 delle ore 7.25 da Castello riprendono i percorsi regolari.