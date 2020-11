Frana in Fontebranda, partiti i lavori di messa in sicurezza

Frana in Fontebranda, “ottenuto nella giornata di venerdì scorso il nullaosta della Sovrintendenza, sono iniziati in data odierna i lavori di messa in sicurezza”. Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici Sara Pugliese che aggiunge “nei prossimi giorni verrà eseguito il disboscamento della zona di monte e l’ispezione della scarpata per individuare le zone di maggiore criticità e definire l’intervento di consolidamento più appropriato”.

Lo scorso 11 ottobre in via Fontebranda è franato un pezzo di tufo per il maltempo. Sul posto intervennero i vigili del fuoco, la municipale e i tecnici del Comune. Sono 5 le famiglie che per precauzione furono evacuate e per le quali il Comune trovò una sistemazione provvisoria in alcuni alberghi comunali. Nella zona fu inibito l’accesso a quattro appartamenti, per un totale di 8 persone evacuate.

Per la messa in sicurezza e per garantire la permanenza delle persone evacuate per tutto il periodo di intervento il Comune aveva deciso lo stanziamento di 225mila euro. Di queste risorse 200mila euro più Iva dovrebbero essere destinate, seconda una prima stima del Comune, per la messa in sicurezza del versante interessato dalla frana e per le spese di progettazione, i restanti 25mila euro più Iva sono “occorrenti per il ricovero temporaneo degli evacuati”, questo era quanto scritto nell’atto.