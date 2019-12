Forza un cassonetto, non ci riesce e getta la spazzatura per strada

Cercava di forzare i cassonetti della spazzatura in via Massetana Romana per gettare un sacco nero. Il fatto è accaduto alle 19 di ieri, giovedì 12 dicembre, e ci è stato raccontato dal testimone che ha assistito a questa scena:

“Stava forzando i cassonetti con un oggetto, penso metallico – racconta-. Sarebbe bastato premere il tasto visto che la tessera (la Sei Card ndr.) non è ancora in funzione. Ad un certo punto, dopo vari tentativi, ha provato ad inserirlo nella campana, ma dopo pochi attimi, ha fatto un nodo al sacco per abbandonarlo lì”.