Forza Italia, nuova sede a Siena: al taglio del nastro presenti Antonio Tajani e Susanna Ceccardi

Forza Italia inaugura il prossimo venerdì 16 luglio alle 17 la nuova sede in via del Paradiso. Oltre ai dirigenti locali, al sinsaco di Siena Luigi De Mossi e a Stefano Mugnai vice capogruppo del partito alla Camera dei Deputati saranno presenti Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, e Susanna Ceccardi, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Toscana. “L’apertura di questa nuova sede testimonia l’impegno costante del partito. Siena, capoluogo, non poteva non avere una casa come presidio per i cittadini – dichiara il coordinatore provinciale Lorenzo Lorè-“. In vista delle elezioni in autunno lo stesso Lorè ha deciso di procedere “alla nomina di vice coordinatori che rappresentino i vari territori della provincia affinché Forza Italia possa essere sempre più operativa e possa continuare a coinvolgere i tanti che ancora fanno riferimento a valori liberali e moderati di centrodestra: Orazio Peluso, Vice Coordinatore Vicario, insieme agli altri Vice, Roberto Bilenchi, Michela Guerrini, Simonetta Losi e Mario Ponzuoli”.