Fortezza, Colella: “Cerchiamo una situazione equilibrata che coinvolga tutti”

“Stiamo lavorando a una soluzione equilibrata, con il coinvolgimento di tutte le parti in causa, che possa salvaguardare le necessità dei nostri cittadini”. Pasquale Colella prova a fare da pompiere sul fuoco della polemica che riguarda il ViviFortezza e in una nota. “Dal momento del nostro insediamento – prosegue Colella – insieme all’assessore al commercio e al turismo Stefania Fattorini abbiamo preso in mano la situazione appena ricevute la deleghe dal sindaco di Siena Luigi De Mossi, facendoci carico della questione sul tavolo”. Ancora Colella: ““Il Comune è al lavoro per mettere insieme tutte le istanze e le necessità in vista della stagione estiva e dell’utilizzo della Fortezza Medicea”.