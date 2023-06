Fontebranda in lutto, è scomparso Antonio Montereggi

È scomparso all’età di 55 anni Antonio Montereggi, conosciuto da tutti come Inoki.

Personaggio amato a Siena per i tanti aneddoti vissuti e raccontati con il suo modo inconfondibile che lo aveva reso indiscutibilmente famoso ovunque, Antonio era un dipendente del Comune ed era contradaiolo dell’Oca. Tamburino di grandi capacità, aveva Fontebranda nelle radici e nel cuore sopra a ogni cosa.

Antonio Montereggi era da qualche tempo ricoverato in ospedale per problemi di salute.

Già da domani mattina il feretro sarà esposto all’obitorio in attesa di allestire la camera ardente in Fontebranda.

Alla famiglia le condoglianze da parte della redazione di Siena News