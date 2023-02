Il Comune di Siena ha provveduto a sospendere l’erogazione dell’acqua dai “fontanelli” ubicati nel territorio comunale per esigenze tecnico manutentive. Una chiusura per l’effettuazione di alcune manutenzioni sulla rete, tesa anche a evitare possibili sprechi dell’oro blu. Serviranno alcune settimane per effettuare controlli e ripristinare il servizio.