Fondi per i siti Unesco, Siena va a caccia di 730mila euro e vuole trasformare Piazza del Mercato

Siena punta alle risorse presenti in un bando nazionale dedicato ai territori che hanno siti o che fanno parte delle città creative dell’Unesco. E per farlo la giunta ha dato vita al “Tourist hub” che dovrebbe portare ad alcune novità in ambito turistico.

Palazzo pubblico intende arrivare ad ottenere un contributo d poco più di 730mila euro. Per accedere a queste risorse è stata delineata, in una delibera di giunta, un’idea progettuale che prevede tra l’altro: la trasformazione della zona di piazza del Mercato in hub turistico dove saranno presenti installazioni d’accoglienza e dove si potrà scaricare le app che facilitano le visite dei percorsi turistico-culturali; la digitalizzazione degli stessi percorsi; la creazione di un nuovo “punto panoramico” sulla città attraverso la collaborazione con artisti locali.

I fondi messi a disposizione dal bando nazionale serviranno a portare avanti interventi che hanno il fine di incrementare in qualità e quantità l’attrattività e le presenze turistiche nei territori che rientrano nella rete Unesco.

Il masterplan del Comune è dunque rivolto “al miglioramento delle attività di management delle destinazioni turistiche che ricadono nel centro storico di Siena, che in particolare si focalizza su attività volte al sostegno di prodotti turistici finalizzati sia ad aumentare l’attrattività ma allo stesso tempo dare supporto e migliorare l’accoglienza turistica locale”, spiega l’atto.

In tale ottica “si ritiene opportuno disporre di una struttura, adiacente al cuore di Siena -Piazza del Campo- ove poter mettere a disposizione, in ottica b2b e b2c, tutta l’offerta della destinazione”, si legge ancora nella delibera.

MC