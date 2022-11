Fondi contro caro energia, Forzoni: “Nostro odg evidenzia i meriti di amministrazione e centrodestra”

“L’odg della maggioranza voleva evidenziare due concetti oggettivi: la minoranza non ha votato la variazione di bilancio per il fondo contro la crisi energetica; nel 2018 il bilancio era disastrato mentre ora è in salute”. Lo ha detto il consigliere di Fratelli d’Italia Maurizio Forzoni a margine del voto odierno sulla commissione consiliare che gestirà le risorse a sostengo di famiglie e imprese contro il caro energia. “La decisione della mozione è stata unitaria ma l’ordine del giorno aveva una valenza politica: voleva evidenziare i meriti del centrodestra e dell’amministrazione De Mossi”, prosegue Forzoni.