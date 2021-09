Fondazione Vita festeggia i suoi primi diplomati, Paolini: “Il nostro obiettivo è competere col mondo”

“Il tema della formazione, nel campo delle scienze della vita è sempre stato determinante”. A parlare è Andrea Paolini, presidente fondazione Vita – Its nuove tecnologia della Vita, che questa mattina ha festeggiato i 41 nuovi e primi diplomati proprio nelle stanze del Santa Chiara lab. “Si parla di un settore ad alte competenze, – continua Paolini – con necessità di avere una formazione altissima. Ora si sta aprendo una nuova fase di grandi opportunità innanzitutto con le imprese, che vogliono sempre prima e sempre più persone formate e dalle grandi competenze. Peraltro si aprono nuovi orizzonti anche col Recovery plan, che metterà a disposizione nuove risorse da investire e per rafforzare il meccanismo che garantisce la formazione di questi ragazzi”.

Andrea Paolini spiega: “Noi crediamo che la Toscana e Siena abbiano una vocazione naturale per questo settore. Diventa quindi fondamentale poter formare delle persone che riescano ad entrare nel mondo del lavoro con tante competenze. Una volta entrati la formazione continua, ma la possibilità di entrare rapidamente nel mondo del lavoro è la nostra missione”. “Noi siamo responsabilizzati – conclude il presidente della fondazione – dal momento che le aziende investiranno nel territorio. La sinergia tra territorio e aziende sarà determinante: solo così potremo rispondere alle sfide di un mercato globale. Un mercato che non vedi i nostri competitor nel territorio ma in America, in Asia e in tutto il resto d’Europa”.

Presente anche Stefano Chiellini, direttore della fondazione Vita, che non ha nascosto la propria soddisfazione: “Una giornata che celebra il completamento di un percorso importante. Abbiamo già avuto in pochi mesi risultati importanti in termini di occupazione”. “Stanno già partendo – continua Chiellini – altri tre corsi, di cui due nell’ambito farmaceutico ed uno in quello dello sviluppo di sistemi software. Noi sappiamo quanto siano importanti, in questa fase, queste competenze”.

Il professore Alessandro Innocenti, direttore del dipartimento di scienze sociali, politiche e cognitive, ha spiegato: “Vita lab è un laboratorio congiunto fondato nel 2019 tra Università degli studi di Siena, Tls ed Its. Si parla di un ente di ricerca che utilizza la realtà virtuale per la formazione e la sicurezza sul lavoro, per questi motivi noi collaboriamo attivamente con l’industria farmaceutica per portare questo strumento, la realtà virtuale, nei corsi di formazione”.

