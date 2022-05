Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura presenta il Bilancio di Missione 2021

Sarà presentato martedì 10 maggio il Bilancio di Missione 2021 della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura Onlus che ha la sede regionale a Siena. L’incontro, a cui parteciperanno i volontari della Fondazione, è in programma alle ore 10.30 presso la sede storica della Contrada della Selva, in Piazza della Selva, 1 a Siena.

La Fondazione Toscana per la Prevenzione dell’Usura Onlus è stata costituita nel 2004 ed è riconosciuta dalla Regione Toscana, iscritta nel Registro Regionale delle persone giuridiche private e iscritta all’albo delle Fondazioni che svolgono azione di prevenzione del fenomeno dell’usura presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel 2005 ha iniziato l’operatività istituzionale, rilevando e proseguendo le attività di Prevenzione Usura e di Microcredito di Solidarietà svolte dall’Arciconfraternita di Misericordia di Siena. Oggi la Fondazione conta su 44 centri di ascolto distribuiti nelle principali località della regione Toscana, coordinati dalla sede regionale di Siena, e su 150 volontari, in gran parte ex dipendenti di banca con adeguate esperienza e professionalità, che ogni giorno forniscono assistenza, consulenza e supporto a soggetti in difficoltà finanziarie che non riescono a ottenere il credito bancario ordinario.