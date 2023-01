Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura, Francesco Pulitini nuovo presidente

Francesco Pulitini è il nuovo presidente di Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura ed è stato nominato dal Magistrato della Misericordia di Siena. Pulitini succede allo storico presidente Lelio Grossi. Senese, già preside della facoltà di Economia e banca dell’Università di Siena, è stato anche presidente di Cassa di risparmio di Prato e vice presidente di Banca Prossima del gruppo Mps. “Pulitini ha accettato di ricoprire questo delicato ed impegnativo incarico con la necessaria determinazione, contando sul qualificato rapporto dei volontari che prestano il servizio nella Fondazione e sul sostegno della Misericordia di Siena, unico Ente fondatore. Ha sostituito Lelio Grossi, dimessosi per raggiunti “limiti di età”, presidente della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura” sin dalla sua costituzione nel 2004 e poi guidata fino ad oggi”, ricorda una nota.