Fondazione Musei Senesi, scadono le domande per diventare “Museum Angel”

Ultimi giorni per diventare un «Museum Angel». Con l’obiettivo di coinvolgere le giovani generazioni nella vita quotidiana dei musei insieme alle associazioni e alle comunità locali, infatti, Fondazione Musei Senesi seleziona 25 volontari di Servizio Civile regionale, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, che svolgeranno la loro attività presso uno dei musei senesi afferenti a FMS. La durata dell’esperienza formativa è di 12 mesi con un contributo mensile di 433,80 euro. La candidatura deve essere presentate entro le ore 14 del 7 giugno 2019.

I volontari saranno impiegati in un’esperienza di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale delle Terre di Siena all’interno del progetto «Museum Angels Reloaded» che si svolgerà in una delle sedi museali della provincia di Siena o presso gli uffici della Fondazione. Il progetto, che mira a coinvolgere i giovani coetanei dei volontari e delle comunità locali nelle attività dei musei, è giunto alla sua VIII edizione e prevede, dopo un periodo di formazione mirata, la progettazione e la realizzazione di iniziative dedicate, la gestione di contenuti social, la collaborazione con le associazioni del territorio in ottica di sussidiarietà.

La domanda, corredata dal curriculum vitae (datato e firmato in forma autografa), può essere presentata esclusivamente on-line, collegandosi alla piattaforma dedicata GiovaniSì (https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/), dove è possibile candidarsi selezionando nel menù a tendina “Bando progetti 2018 finanziato con risorse POR FSE 2014/2020“.

Possono presentare la propria candidatura i giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente residenti o domiciliati in Toscana; siano in età compresa fra i 18 e 29 anni (compiuti); siano non occupati, disoccupati, inattivi; siano in possesso di idoneità fisica; non abbiano riportato condanna; abbiano conseguito il diploma di maturità. Può fare domanda chi sta frequentando un corso di studi di qualunque tipologia.

Non possono presentare domanda coloro che abbiano già svolto, o stiano svolgendo, il Servizio Civile (regionale o nazionale) o che abbiano avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’Ente che realizza il progetto.





Tre sono i progetti per i quali è possibile fare domanda e che prevedono una suddivisione “geografica” dei musei:

– Amiata Val d’Orcia-Val di Chiana(Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore; Museo Diocesano di Pienza; Te.Po.Tra.Tos di Monticchiello; Museo Civico Pinacoteca Crociani di Montepulciano; Museo Civico “La Città Sotterranea” di Chiusi; Museo della Terracotta di Petroio; Museo Civico per la Preistoria del Monte Cetona di Cetona).



– Val d’Elsa-Chianti (Museo Archeologico “R. Bianchi Bandinelli” di Colle di Val d’Elsa; Museo Le Energie del Territorio di Radicondoli; Parco Archeologico e Archeodromo di Poggibonsi; Museo Archeologico di Castellina in Chianti; Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga).

– Val di Merse-Crete Val d’Arbia-Siena(Museo Archeologico di Murlo; Museo del Bosco di Orgia; Museo di Storia Naturale Accademia dei Fisiocritici di Siena; Stanze della Memoria di Siena; Museo di Strumentaria Medica di Siena; uffici di Fondazione Musei Senesi; Museo della Mezzadria di Buonconvento; Museo di Arte Sacra di Buonconvento; Museo dell’Antica Grancia e dell’Olio delle Serre di Rapolano.

Il ruolo dei volontari è stato fondamentale anche per lo straordinario esito della Festa dei Musei Scientifici che si è tenuta sabato scorso all’Orto Botanico di Siena con oltre 1.500 presenze: l’entusiasmo dei giovani volontari ha contribuito alla migliore accoglienza dei visitatori e a una folta partecipazione di studenti. Un risultato, quello della Festa, che conferma il successo di un appuntamento che unisce la divulgazione scientifica, i musei e il divertimento.

Tutte le informazioni per il servizio civile sono disponibili sul sito della FMS al link: http://www.museisenesi.org/eventi/servizio-civile-regionale-2019-selezione-di-25-gio