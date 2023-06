Fondazione Mps nel partenariato del progetto Gener_Azione 5: aperto il bando

L’insegnamento dell’educazione alla cittadinanza globale per uno sviluppo equo e sostenibile è una delle priorità attuali a livello nazionale. Così come la trasversalità della tematica di genere, quanto mai attuale, per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo SDG5 dell’Agenda 2030: “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”.

Il progetto “Gener-Azione 5”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo si svolge in partenariato con Fondazione Mps, Fondazione ACRA, SCOSSE A.P.S e Università di Bologna Dip. “G. M. Bertin” di Scienze dell’Educazione – Centro Studi sul Genere e l’Educazione (CSGE); l’ente capofila è WeWorld. L’obiettivo di Gener-Azione 5 è aumentare le capacità dei/delle docenti in Italia, accompagnare e supportare le ragazze e i ragazzi nell’acquisire e, a loro volta diffondere, conoscenze e consapevolezza sull’urgenza di promuovere la parità di genere e l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere nel mondo.

Il bando, promosso dal partenariato di cui fa parte la nostra Fondazione, è rivolto ad associazioni giovanile e studentesche e ha in animo di promuovere la realizzazione attività artistiche (spettacoli musicali, circensi, di danza, di teatro, flash mob, installazioni, esposizioni di fotografia, realizzazione di graffiti, murales, etc.) che mirino a sensibilizzare il pubblico verso il tema della parità e l’eliminazione di ogni forma di violenza di genere e che rendano le nuove generazioni veri attori del cambiamento

Possono partecipare al bando gli enti del Terzo Settore, legalmente costituiti nel territorio italiano, che siano composti prevalentemente da giovani di età compresa tra i 15 e 34 anni o nella cui attività il protagonismo giovanile abbia un ruolo di assoluto primo piano.

Le risorse messe a disposizione sono pari a 15.000 euro. La scadenza per partecipare al bando è fissata al 14 luglio 2023 (entro le ore 15.00).

Le informazioni utili e l’avviso sono consultabili sul sito della Fondazione Mps; è possibile contattare telefonicamente la Direzione Attività Istituzionale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Tel. 0577/246046-89) o scrivere via e-mail all’indirizzo [email protected] anche per concordare eventuali incontri on-line.