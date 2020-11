Fondazione Mps, nel 2021 si punta su scienza e cultura

Ammonteranno anche per il 2021 a 5 milioni di euro le risorse distribuite da Fondazione Monte dei Paschi. Lo si legge nel documento di programmazione previsionale che oggi è stato approvato a Palazzo Sansedoni.

Tre le macroaree di intervento: Cultura e identità (per promuovere la gestione sostenibile i beni e iniziative culturali come leva di sviluppo); Società inclusiva (per la promozione dell’autonomia e benessere della persona); Ricerca e sviluppo territoriale (promuovere l’occupabilità e l’occupazione qualificata; valorizzazione dell’economia della conoscenza e dell’innovazione).

Ricerca e sviluppo

Sono compresi 1 milione e 730mila euro in questa area di intervento. La Fondazione si focalizzerà su Toscana Life Sciences ( “anche in relazione alla sfida dell’emergenza sanitaria da covid-19, si legge nel documento”) a cui saranno destinati 750mila euro ed inoltre saranno valutati “eventuali interventi di natura strategica” che siano funzionali alla crescita dell’incubatore .

Legata a Tls c’è anche l’operazione del Malaria Fund che ha portato a Siena 46 milioni di euro, la Fondazione intende approfondire ulteriori “modalità di partecipazione ad iniziative di carattere internazionale con un forte impatto sociale e con importanti ricadute sul territorio senese”. “Constatato l’impegno di Tls, teso a differenziare le fonti di sostegno” aggiunge il documento “si potrà tendere ad un ulteriore alleggerimento della gestione corrente” con “l’ampliamento delle fonti strategiche di finanziamento”.

Trecentomila euro saranno poi destinati a un progetto come Siena Food Lab, che opera nel settore dell’agroalimentare, e verranno organizzati ulteriori bandi per 680 mila euro come quelli per i giovani – ad esempio Ikigai-. Proseguiranno poi i progetti identitari di Fmps come sCOOLFOOD e Alleanza Carbon Neutrality Siena,

Cultura e identità

Sono previsti investimenti per 1milione e 950mila euro – di cui 950mila per Accademia Chigiana e 70mila a Vernice Progetti culturali-. Si intende anche creare altri bandi e interventi per 930mila euro. L’azione della Fondazione potrebbe essere valorizzata nella collaborazione con le contrade di Siena, nella creazione di eventi attrattori di turismo e capaci di fare “promozione” locale. Si cercheranno inoltre “forme innovative di collaborazione con soggetti pubblici o pubblici e privati per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della nostra provincia” . Piccolo focus anche sul Santa Maria della Scala che nel documento viene visto come “un nodo centrale dello sviluppo sociale e culturale del territorio” e per questo Fmps ribadisce “l’attenzione verso futuri investimenti”.

Società inclusiva

Dei 783mila euro messi in campo 173mila sono destinati al Fondo contro la povertà educativa e 50mila al progetto Never Alone che si pone l’obiettivo “della costruzione di percorsi di accompagnamento per giovani migranti”. Anche qui continueranno progetti storici di FMps come il teatro sociale. La Fondazione assicura che potrebbe poi portare avanti le sue iniziative con Fondazione per il sud e, per il mondo del volontariato, con Cesvot. Si prevedono inoltre “misure di welfare aziendale” per accrescere il benessere lavorativo e familiare “coinvolgendo il Terzo settore” ed inoltre, in tema i Dopo di Noi, “si cercheranno nuove risposte alle famiglie”.

Marco Crimi