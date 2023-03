Fondazione Monte dei Paschi, Marco Fedi nuovo membro della deputazione generale

Marco Fedi è il nuovo rappresentante del Comune nella deputazione generale di Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Lo ha stabilito un decreto del sindaco di Siena Luigi De Mossi. Fedi ha presentato la sua candidatura, è stato giudicato come “idoneo e di fiducia” per l’amministrazione comunale e prenderà il posto di Riccardo Baccheschi, che si era dimesso dalla deputazione generale nello scorso dicembre. Marco Fedi in passato ha ricoperto anche l’incarico di consigliere comunale per due mandati: è stato infatti eletto una prima volta nel 2006 nella lista dei Riformisti; poi nel 2011 la rielezioni con la lista di Siena Futura