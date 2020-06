Fondazione Monte dei Paschi, lunedì un incontro per presentare il bando Riesco

Fondazione Mps organizza lunedì 29 giugno dalle 14 alle 16 un incontro live di presentazione e illustrazione del bando Riesco rivolto ai potenziali beneficiari.

Riesco è una misura straordinaria, ideata e promossa dalla Fondazione Mps, per rafforzare e supportare il territorio provinciale nella fase post-emergenziale in ambito sociale, in collaborazione con il Forum Nazionale Terzo Settore.

Saranno collegati e disponibili per informazioni e chiarimenti, oltre al personale tecnico della Fondazione, gli esperti Paolo Venturi dell’Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit e Flaviano Zandonai del Gruppo cooperativo CGM, che nella seconda fase del bando supporteranno i beneficiari.

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo di iscrizione ; successivamente gli iscritti riceveranno una mail con il link e le istruzioni per collegarsi gratuitamente alla piattaforma.

L’obiettivo di Riesco è quello di accompagnare e promuovere nuove idee progettuali (prodotti, servizi e modelli organizzativi e di fruizione) che possano rispondere ai bisogni sociali emergenti con la creazione di nuove reti di collaborazione fra enti di natura diversi a favore di un benessere diffuso per la comunità. Il bando è aperto a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali. Sono ammessi partenariati inclusivi di enti pubblici o privati senza scopo di lucro, organizzazioni non profit, imprese for profit con sede legale fuori provincia di Siena, senza però assumere la qualità di soggetto capofila.

Il bando mette a diposizione risorse per 500 mila euro; la prima scadenza per l’invio delle idee progettuali è fissata al 9 luglio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la direzione attività istituzionale tel. 0577 246029/62/89/44 oppure scrivere una mail a [email protected]