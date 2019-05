Fondazione Monte dei Paschi: assegnati 50 mila euro per il bando ‘Campi Solari’

Sono 12 i progetti selezionati da Fondazione Mps (su 28 domande pervenute) per sostenere attività e progetti socio-educativi per minori nel periodo da giugno a settembre 2019 da realizzarsi sul territorio della provincia di Siena. Dodici iniziative a cui sono destinati complessivamente 50mila euro per offrire soluzioni adeguate ai bisogni delle famiglie in un periodo delicato come quello estivo in cui gli impegni lavorativi dei genitori non sempre si conciliano con il tempo libero dei figli, che invece può essere impiegato per accrescere le competenze ed esperienze formative dei ragazzi.

Gli interventi finanziati si concretizzeranno fra poche settimane in attività educative di qualità in linea con gli obiettivi previsti dal bando “Campi Solari”. Le proposte, all’interno di un chiaro approccio pedagogico, contengono elementi che favoriscono l’incontro fra generazioni, la collaborazione tra professionisti della comunità educante e del volontariato e l’inclusione sociale delle famiglie economicamente svantaggiate. Numerose, infine, le iniziative finalizzate ad offrire anche ai minori con disabilità del territorio occasioni educative e di integrazione nel periodo estivo.

I progetti presentati evidenziano una tendenza diffusa a fare rete tra più soggetti fra quelli ammessi al bando, in particolare fra istituzioni pubbliche e enti del Terzo Settore.

L’elenco completo degli enti beneficiari è pubblicato sul sito della Fondazione