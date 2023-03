Fognatura in piazza Gramsci, via ai lavori in somma urgenza

Via libera dalla giunta comunale, che si è riunita ieri giovedì 9 marzo, ai lavori di manutenzione straordinaria della tubazione fognaria al piano interrato di Piazza Gramsci a Siena. La giunta, in particolare, ha approvato la procedura di somma urgenza. Nell’atto vengono individuate anche le risorse necessarie e si impegnano 91mila euro per la realizzazione dei lavori.

“A seguito della comunicazione di Autolinee Toscane – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi, che ha proposto la delibera – è stata verificata una forte criticità della fognatura a servizio degli ambienti posti al piano interrato sotto piazza Gramsci. Per scongiurare la possibilità di interruzione del pubblico servizio di biglietteria, per le condizioni igienico sanitarie che potevano derivare da un mancato intervento urgente, abbiamo effettuato prontamente un sopralluogo con gli uffici e i tecnici comunali, oltre a una ditta specializzata. E’ stata accertata una rottura in più punti della canalizzazione delle acque reflue a servizio dei locali che si trovano al piano. Il danneggiamento della tubazione ha creato un percolamento di acque nere e provocato cattivi odori. Di conseguenza per la sicurezza igienica dei lavoratori è stato redatto verbale di somma urgenza. Attraverso questa procedura provvederemo alla rimozione della tubazione in cemento e al suo rifacimento; alla ricostruzione della fognatura e alla fornitura e posa in opera di scala in ferro zincato. Le lavorazioni di somma urgenza avranno inizio dopo il nulla osta di Asl”.