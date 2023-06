“Focus on: Malattia Celiaca”. Confronto multidisciplinare organizzato dalla Gastroenterologia ed endoscopia operativa

Un’occasione di aggiornamento ma anche di confronto tra le diverse figure professionali che incontrano pazienti celiaci e potenzialmente celiaci per favorire una diagnosi sempre più precoce, far emergere l’iceberg della celiachia, migliorare la loro gestione e la loro qualità di vita. È ciò che si terrà martedì 6 giugno a partire dalle ore 9 all’Hotel Nh in via La Lizza a Siena, con l’evento “Focus on: Malattia Celiaca”, organizzato dalla Gastroenterologia ed endoscopia operativa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal dottor Raffaele Macchiarelli. La responsabile scientifica è la dottoressa Silvia Rentini, gastroenterologa dell’Aou Senese: «La malattia celiaca è una malattia autoimmune scatenata nei soggetti geneticamente predisposti dall’ingestione di glutine, complesso proteico presente in molti cereali. La prevalenza della malattia è aumentata in modo esponenziale e nella popolazione italiana si calcola intorno all’1%. I sintomi della celiachia sono estremamente variabili, possono riguardare vari organi con differente gravità e variare da paziente a paziente. Il congresso – prosegue la dottoressa Rentini – è rivolto a medici, infermieri e operatori socio sanitari, e vede un’impostazione multidisciplinare». Dopo l’introduzione curata dal dottor Macchiarelli e dalla dottoressa Rentini, lo stato dell’arte della celiachia sarà curato dal professor Federico Biagi, del Dipartimento di Gastroenterologia Irccs Maugeri Pavia, e dal dottor Giuseppe Giura – Presidente Associazione Italiana Celiachia, sezione Toscana. La tavola rotonda con la discussione dei casi clinici vedrà invece la partecipazione di vari professionisti dell’Aou Senese: il gastroenterologo Ivano Biviano, l’internista Stefano Gonnelli, l’allergologo Marco Saletti, la nutrizionista Barbara Paolini, il pediatra Salvatore Grosso, il dermatologo Pietro Rubegni, il ginecologo Filiberto Maria Severi, l’ematologa Monica Bocchia, il reumatologo Bruno Frediani, l’odontoiatra Stefano Parrini, la patologa Brunetta Porcelli, l’endocrinologa Maria Grazia Castagna, il neurologo Alessandro Rossi, la radiologa Maria Antonietta Mazzei, la pneumologa Elena Bargagli e l’infermiera Laura Logi. Concluderà la giornata l’incontro con la cittadinanza previsto per le ore 17 con i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, un rappresentante della Confesercenti e un rappresentante dell’Associazione Italiana Celiachia della Toscana che saranno disponibili per approfondimenti sul tema.