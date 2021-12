FMS Card, Bruttini torna a bussare alla porta del Comune: “Aderite anche voi”

“Il comune di Siena ed altri soggetti che operano nella città sono stati contattati per partecipare alla card. Sappiamo quale è stata la scelta dell’amministrazione in merito, ma come Fondazione Musei le nostre braccia sono sempre aperte e siamo pronti a collaborare in qualsiasi occasione”. Elisa Bruttini, direttore di Fondazione Musei Senesi, si appella a Palazzo Pubblico chiedendo di valutare l’adesione al progetto di FMS Card che è stato varato nella scorsa estate e che, nelle scorse settimane, è cresciuto ancora, coinvolgendo nuovi musei che si trovano fuori dal nostro territorio: è infatti notizia recente quella della partecipazione di 12 nuove strutture all’iniziativa, di cui anche qualcuna che insiste nei comuni di Grosseto e Volterra (Massa Marittima e Cortona sono dentro a FMS Card da tempo ndr.). “Ci interessa l’offerta che possiamo dare a visitatori e ai cittadini che vivono qui- continua Bruttini -. Ammetto che ci sono possono situazioni di complessità per aderire a iniziative del genere e so che alle volte i musei devono fare delle piccole rinunce, ma è pur vero che la Card mette in piedi un meccanismo che è sostenibile per queste strutture e che è inoltre un adatto strumento di marketing territoriale”, aggiunge. “Riteniamo che l’amministrazione debba comprendere le potenzialità di uno strumento del genere che non è politico”, conclude il direttore di FMS. Fondazione Musei torna quindi a bussare all’1 di Piazza del Campo. L’argomento della FMS Card era già stato affrontato dalle due parti un anno e mezzo fa, ma tutto si risolse con un nulla di fatto e con uno scambio di prese di posizione. Il Comune, nell’estate 2020, aveva annunciato l’idea di creare una city card ad hoc per il patrimonio culturale cittadino. Dopo avere appreso la notizia Fondazione Musei si era fatta avanti chiedendo a palazzo Pubblico di mettere a disposizione i suoi musei per quello che, al tempo, era ‘il cantiere’ del progetto della FMS Card. Dall’amministrazione però arrivò un ‘no’ secco con l’assessore al turismo Alberto Tirelli che aveva sottolineato che non c’erano “possibilità di collaborazione con la Fondazione Musei Senesi”, aggiungendo che FMS non potesse “pensare di rientrare dalla finestra dopo essere stata buttati fuori dalla porta”(chiaro riferimento all’uscita del Comune dalla Fondazione avvenuta nel 2019 ndr.)