FMps, tre incontri tematici per lo sviluppo, il welfare e la cultura

In linea con quanto già effettuato in passato, prosegue la strategia di ascolto del territorio promossa dagli Organi della Fondazione Mps nell’ambito del percorso già tracciato da Siena2030 che l’Ente ha avviato per alimentare il dibattito sul futuro del territorio.

In previsione della prossima programmazione strategica, la Fondazione MPS è, infatti, interessata ad approfondire idee progettuali e spunti di riflessione con i soggetti che operano sul territorio nell’ambito dei settori di prioritario intervento dell’Ente (Arte e cultura; Welfare; Sviluppo locale e Ricerca).

Anche quest’anno saranno tre gli appuntamenti tematici, ognuno dedicato ad un settore rilevante e con un tema specifico. Ogni appuntamento ospiterà brevi relazioni su alcune buone pratiche di settore provenienti dal mondo delle imprese, della ricerca e dal Terzo Settore.

Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’Accademia Musicale Chigiana (Via di Città, 64). Per facilitare la partecipazione del pubblico, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid19, sarà possibile seguire i lavori sia in presenza, in base alla diponibilità dei posti, che online solo tramite prenotazione, scrivendo all’indirizzo e-mail [email protected], oppure contattando lo 0577-246064/41.

Il programma

Si inizia lunedì 21 settembre (ore 15) con “Sviluppo Locale e Ricerca. Acceleratori di sviluppo, ricerca e innovazione” con interventi di Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps, Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps, Francesca Gagliardi, Università di Siena, Valter Fraccaro, presidente del partenariato SAIHUB e Angelo Riccaboni, presidente Fondazione PRIMA, Santa Chiara Lab, Università di Siena.

Martedì 22 settembre (ore 15) sarà la volta di “Arte, Cultura e Istruzione”. Animeranno il dibattito Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps, Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps, Francesca Gagliardi, Maria Cleofe Giorgino e Giovanni Liberati Buccianti dell’Università di Siena.

Ultimo incontro in calendario, giovedì 24 settembre (ore 15) dedicato a “Welfare e contrasto alle disuguaglianze” con Carlo Rossi, presidente Fondazione Mps, Marco Forte, direttore generale Fondazione Mps, Francesca Gagliardi, Università di Siena, Federico Razetti, Percorsi di Secondo Welfare.