Fondazione Mps acquisisce il 2,5 di Tls Sviluppo: ricerca e scienza a Siena con radici sempre più solide

Satus srl, società di sede capital di FMps, ha acquistato da Fondazione Tls il 2,5% del capitale di TLS Sviluppo srl, società che opera nell’ambito dello sviluppo clinico e industriale di terapie e vaccini a base di anticorpi monoclonali umani. Lo si legge in un comunicato. “Con questo ingresso, che si è perfezionato in data 20 ottobre 2021, la Fondazione MPS rafforza così l’impegno a sostenere le attività di ricerca del distretto biotecnologico di Siena, accompagnando anche lo sviluppo del progetto scientifico “MabCo19”, legato alla messa a punto di una terapia specifica anti-Covid19, con un’importanza strategica per l’intero territorio”, prosegue la nota.