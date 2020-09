FMps, ecco gli incontri su welfare, cultura, territorio. Rossi:”Ascoltiamo la città”

Con oggi si concludono i tre incontri tematici proposti dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena: un’iniziativa per ascoltare il territorio senese. Dall’economia, alla cultura fino al welfare, una serie di incontri che hanno accolto un buon numero di partecipanti suscitando forte interesse. Proprio parlando di welfare si concluderà il progetto di FMps nello splendido scenario dell’Accademia Chigiana.

“Il mese settembre per FMps è il mese dell’ascolto: abbiamo iniziato all’inizio del mese con tutti i nostri ennti nominanti, adesso abbiamo fatto una full-immersion, un tavolo sul tema dello sviluppo economico, uno sulla cultura e stasera parleremo di welfare – ha detto Carlo Rossi, presidente di FMps -. Incontri che sono stati molto partecipati e proficui, abbiamo messo in moto in tante realtà, enti e gruppi, suscitando grande interesse, tanto da ricevere consigli costruttivi. D’altronde l’obiettivo è questo: rispondere alle richieste del territorio”.

L’occasione anche per fare un riassunto dei progetti messi sul piatto dalla Fondazione Monte dei Paschi, soprattutto nei mesi più critici della pandemia. “Su questo tema la Fondazione sta lavorando ed ha contribuito con molti soggetti, abbiamo già erogato alcuni contributi finanziari – conclude Rossi -. Proprio nel tema del welfare abbiamo emanato un bando da 500mila euro dal nome ‘Ri-Esco’, per dare un aiuto sociale a tutto il territorio”.