FMps conferma il proprio impegno su Ikigai e raddoppia: “Nel 2023 investimenti su 20 start-up”

“Per il 2023 Fondazione Monte dei Paschi ha già confermato il proprio impegno sul programma Ikigai, supportando 25 progetti individuali con finanziamenti a fondo perduto, e 20 start-up con investimenti fino a 30mila euro ciascuna”. Così Davide Cecchini, managing director di Ikigai, che ha parlato a margine del primo meeting alumni Ikigai. Nelle stanze di Ikigai hub, infatti, si sono ritrovati i tanti ragazzi che hanno partecipato e vinto i bandi del progetto di FMps per una mattinata “dedicata alla community, alle oltre cento persone che negli anni FMps ha sostenuto nello sviluppo delle proprie ambizioni” come ha spiegato lo stesso Cecchini.

“Ci incontriamo e raccontiamo le nostre storie – spiega il managing director – con l’obiettivo di creare e consolidare la community dei progetti Ikigai. La nostra convinzione è che il vero valore sia nelle persone e nelle relazioni che queste possono stringere tra di loro. Vogliamo far conoscere le persone in modo che Ikigai sia un punto di incontro per chi ha voglia di fare qui a Siena”.

“Ikigai ha messo a disposizione dei ragazzi – ha aggiunto Cecchini – degli investimenti a fondo perduto e dei programmi di formazione. Mettendo insieme queste due cose le persone vengono accompagnate nello sviluppo delle loro ambizioni. A partire da quest’anno, FMps ha creato dei programmi per start-up, investendo sia su progetti in stato iniziale, quindi incubate, che quelle accelerate, start-up sviluppate e che devono essere sostenute in una ulteriore fase di crescita”.

Non è voluto mancare Marco Forte, provveditore di FMps, che, dopo aver avuto modo di parlare con i ragazzi presenti, ha detto: “Ikigai è un progetto in cui crediamo tantissimo. Abbiamo voluto creare un ambito di formazione professionalizzante rivolto ai giovani, ai ragazzi dal diploma fino al post laurea. Negli anni ci siamo evoluti, e man mano crediamo sempre di più nello sviluppo di questo tipologia di progettazione, inserendo il tema dell’autoimprenditorialità, un tema da lanciare già nell’ambito delle scuole superiori. Dobbiamo ragione non più come formazione professionalizzante ma come avviamento alle attività di impresa”.

“Ikigai è ormai diventato uno dei pilastri della nostra attività istituzionale – spiega ancora Forte -, la creazione del capitale umano oltre che del capitale sociale, inteso come patrimonio di relazioni, è un elemento fondamentale per lo sviluppo del territorio”. “Abbiamo quasi raddoppiato le risorse – conclude – e nel 2023 lavoreremo con quasi 800mila euro per Ikigai”.

Emanuele Giorgi