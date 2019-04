FMps: aperte le iscrizioni per i workshop del bando Ikigai

C’è tempo fino al 30 aprile per iscriversi alla prima giornata del workshop di orientamento dedicato al bando IKIGAI 2019 in programma il prossimo 6 maggio utilizzando il modulo della manifestazione di interesse presente sul sito della Fondazione. Data la grande richiesta di partecipazione nell’arco della giornata del 6 maggio si terranno ben due appuntamenti di orientamento: il primo alle 9 e il secondo alle 14 alla sede della Fondazione.

Il bando IKIGAI, dedicato alla crescita personale e professionale dei giovani fra i 18 e i 35 anni, è finanziato interamente dalla Fondazione Mps con complessivi 300 mila euro e si avvale del patrocinio della Regione Toscana, della collaborazione con la Camera di Commercio di Siena e Arezzo e del partenariato tecnico di Pluriversum. A questi soggetti si aggiungono ulteriori alleanze e sinergie in un‘ottica di rafforzamento e promozione del progetto a sostegno dei giovani. In particolare, per sostenere l’autoimprenditorialità giovanile risulta molto importante la collaborazione avviata con Fises, mentre per la formazione professionale e la mobilità internazionale partner importanti sono Università degli Studi di Siena, AIESEC ITALIA e Scuola Edile. Altre collaborazioni sono in corso di perfezionamento.

L’avviso è rivolto ai giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in provincia di Siena, o che possano documentare di aver svolto un percorso di studi della durata di almeno un anno in provincia di Siena, i quali sono invitati a presentare progetti con caratteristiche di training on the job, attraverso periodi di stage in azienda in Italia o all’estero; formazione superiore post universitaria e/o post diploma finalizzata all’inserimento lavorativo;autoimprenditorialità e start-up di impresa, che lascia spazio ad una propria idea imprenditoriale.

Il bando,pubblicato sul sito della Fondazione, rimarrà aperto senza una scadenza predeterminata fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I dettagli sul bando e la procedura di candidatura saranno consultabili nella sezione dedicata “Bandi e call” all’indirizzo www.fondazionemps.it.