Flixbus festeggia 4 anni a Siena con 10 nuove destinazioni

È estremamente soddisfacente il bilancio redatto da FlixBus in occasione del suo quarto anniversario a Siena: tra febbraio 2016 e febbraio 2020, il leader europeo della mobilità su gomma ha registrato un aumento rilevante nel numero dei passeggeri trasportati da e verso la città, con un incremento pari al 90% solo nell’ultimo anno.

Sull’onda di questo successo, la società annuncia ora l’attivazione di collegamenti diretti fra il territorio e 10 nuove destinazioni, volti a rendere ancora più capillare il servizio offerto ai passeggeri senesi e agevolare, contemporaneamente, i flussi di visitatori in arrivo nel territorio, con la possibilità di ricadute positive a livello turistico e di valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Siena e Poggibonsi ancora più connesse con il Nord e il Sud Italia

Cresce, innanzitutto, il numero di destinazioni raggiungibili in Lombardia da Siena e Poggibonsi: a Milano, nodo di interscambio cruciale all’interno della rete internazionale di FlixBus, e Bergamo si sono infatti affiancate Brescia, altro snodo di interconnessione privilegiato per raggiungere varie destinazioni all’estero, e Cremona, meta ideale per un fine settimana di tranquilla evasione.

In secondo luogo, si consolida il corridoio dei collegamenti disponibili fra la provincia di Siena e il Sud Italia con le nuove tratte per la Calabria ionica: Crotone, Mirto Crosia, Pietrapaola, Cariati, Torretta Crucoli, Torre Melissa, Cirò Marina e Strongoli Marina sono ora collegate senza cambi con entrambe le città, a beneficio soprattutto dei numerosi fuorisede calabresi, studenti e giovani lavoratori, che possono così tornare a casa e ricongiungersi con amici e parenti più spesso, approfittando della disponibilità di corse notturne per la propria località di origine.

Restano operativi i collegamenti tra il territorio e importanti città italiane come Roma, collegata con Siena fino a 12 volte al giorno con tempi di percorrenza a partire da 2 ore e 40 minuti, Bologna, raggiungibile fino a otto volte al giorno, e Genova, connessa fino a sei volte al giorno, oltre che con diverse mete a breve e medio raggio quali Perugia (fino a cinque corse al giorno) e Terni.

I nuovi collegamenti già acquistabili online, via app e in agenzia viaggi

Tutti i collegamenti sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e presso i rivenditori autorizzati sull’intero territorio nazionale.

I passeggeri in partenza da Siena possono beneficiare della disponibilità di ben quattro fermate equamente distribuite sul territorio: in Piazza Rosselli , dall’autostazione di Piazza Gramsci, da via Fiorentina 135 (in area Stellino) e dal Penny Market in Viale Toselli. A Poggibonsi, invece, gli autobus FlixBus partono da Via Salceto.