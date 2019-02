Flixbus a Siena: nel 2018 prenotazioni più che raddoppiate

Bilancio positivo per i tre anni di FlixBus a Siena: solo negli ultimi dodici mesi le prenotazioni sono più che raddoppiate, a riprova della crescente popolarità, tra i senesi, dell’autobus come soluzione di viaggio preferenziale. Complice di tale successo, l’ampliamento progressivo dei collegamenti con Siena, da cui si può attualmente viaggiare verso 80 città in tutta Italia.

Siena sempre più connessa: 80 mete raggiungibili in tutta Italia dalla Sicilia alla Lombardia

Aumentano, innanzitutto, le destinazioni collegate con Siena: mentre vengono potenziate le connessioni con alcune delle maggiori città italiane, tra cui Milano, Bologna, Roma, Torino, Genova, Firenze e Napoli, si aggiungono nuove mete sul versante adriatico da Civitanova Marche a Montesilvano e un gran numero di località al sud, soprattutto in Calabria e in Sicilia. Precisamente, dalla Città del Palio si possono raggiungere ora ben 18 città calabresi, tra cui Cosenza, Lamezia Terme e Reggio Calabria, e sette città siciliane, tra cui Palermo, Catania e Messina.

Un potenziamento particolare riguarda i collegamenti con Milano, ora collegata fino a 13 volte al giorno, Roma, raggiungibile fino a 10 volte al giorno, e Bologna, con fino a 7 corse giornaliere.

La classifica senese: città d’arte al primo posto con Roma, Milano, Bologna, Napoli e Perugia

E sono proprio Roma, Milano e Bologna, in quest’ordine, a dominare la classifica delle mete preferite dai senesi, complice il gran numero di studenti fuorisede che in Italia costituiscono da sempre, per FlixBus, un segmento rilevante della propria utenza; seguono, al 4° e 5° posto, Napoli (fino a cinque corse al giorno) e Perugia (fino a quattro corse al giorno), mentre fra le destinazioni più in crescita trionfa Genova.

In provincia: buoni risultati anche a Poggibonsi. Nuova fermata a Sinalunga

Dal suo arrivo in Italia, FlixBus ha colto il valore di Siena e della sua provincia quali territorio strategico per il turismo, tanto per la bellezza dei paesaggi quanto per la loro ricchezza culturale. Per questo, nel tempo si sono aggiunte nuove fermate a Poggibonsi, dove il traffico passeggeri è più che raddoppiato in soli sei mesi, e a Bettolle di Sinalunga, anche in linea con l’obiettivo di creare nuova mobilità non solo nelle grandi città ma anche nei cosiddetti medi e piccoli centri. Obiettivo, questo, perseguito in tutta Europa, dove il 40% delle fermate FlixBus si trova in località con una popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.