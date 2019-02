Fitoterapia, all’università di Siena master per conoscere la “medicina” delle erbe

Cresce il numero di pazienti che ricorre alla Fitoterapia, a prodotti basati sulle piante medicinali e sulle loro preparazioni. Per offrire una preparazione adeguata a medici e farmacisti chiamati a rispondere con professionalità a queste nuove richieste, ma anche a professionisti che vogliano operare nell’industria dei prodotti vegetali, l’università di Siena propone due master, di primo e secondo livello, oltre a un corso di perfezionamento. Le iscrizioni sono aperte fino all’11 marzo.



“La scuola di fitoterapia dell’università di Siena – spiega la professoressa Daniela Giachetti, direttrice dei corsi – è la più attiva in Italia in questo ambito. Il master di secondo livello che organizziamo prevede due anni di lezioni frontali, laboratori e visite guidate e un terzo anno di tirocinio, della durata di 500 ore, e studio personale. L’obiettivo è quello di fornire specifiche conoscenze e abilità nell’utilizzazione e nelle tecniche di preparazione dei farmaci vegetali e una approfondita cultura sulle piante medicinali, sulle loro caratteristiche farmacotossicologiche e terapeutiche e sugli ambiti in cui la fitoterapia può essere utilizzata razionalmente con i limiti dettati dall’attuale stato delle conoscenze”.

Gli insegnamenti previsti nel master di secondo livello, di durata triennale, sono di clinica, farmacologia, botanica, fitochimica e tecnica farmaceutica e saranno tenuti da docenti universitari e professionisti del settore delle piante medicinali. Il master di primo livello avrà durata annuale, mentre il corso di perfezionamento si articolerà in nove giornate.

I crediti acquisiti nei diversi corsi sono validi per la formazione professionale continua.

Altre informazioni e i bandi sono sono consultabili nella sezione post laurea del sito dell’università di Siena, www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea