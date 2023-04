Fisac Cgil Siena: Cristina Pascucci è la nuova segretaria provinciale

Nella giornata di oggi 18 aprile, presso il Circolo Arci Due Ponti, l’Assemblea Generale della Fisac Cgil di Siena ha eletto all’unanimità la nuova Segretaria provinciale Cristina Pascucci, alla presenza del Segretario Generale della Cgil di Siena Fabio Seggiani e di quello della Fisac Cgil Toscana Paolo Cecchi. Pascucci. La neo Segretaria va a sostituire Alessandro Lotti, entrato a far parte della Segreteria confederale della Cgil di Siena.

“In un momento di grande cambiamento, il settore del credito e delle assicurazioni è determinante per il rilancio dell’intero Paese, – afferma Cristina Pascucci – ma il fenomeno della precarizzazione e le condizioni lavorative sempre peggiori, con aziende ancora più orientate al profitto senza il minimo rispetto di chi lavora, sottraggono a questi comparti sempre più diritti. A farne le spese sono le lavoratrici e i lavoratori, ma anche imprese, famiglie e territori”.

“Crediamo fortemente che il sindacato abbia un ruolo fondamentale nel contrastare questa tendenza e che oggi più che mai serva partecipazione e scambio con le lavoratrici e i lavoratori che in prima persona vivono questi cambiamenti, – conclude la neo Segretaria – per questo è necessario dedicare tutte le nostre risorse ed attenzioni per rafforzare e radicare la nostra presenza in tutti i luoghi di lavoro”.

Ad Alessandro Lotti, che guidava la categoria territoriale da settembre 2017, sono andati i ringraziamenti di tutti i componenti dell’Assemblea Generale per il lavoro svolto in questi difficili anni.