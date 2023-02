Filctem Cgil, eletta la nuova segreteria di Siena

Oggi, martedì 28 febbraio, alla Camera del lavoro di Sinalunga, si è svolta la prima Assemblea generale della Filctem Cgil Siena dopo l’elezione dei suoi componenti al Congresso provinciale dello scorso dicembre. Dopo un’ampia discussione alla presenza del segretario provinciale della Cgil di Siena Fabio Seggiani sui temi che coinvolgono i lavoratori dei settori chimico, tessile, energia e manifatture, è stata eletta la nuova segreteria che affiancherà la segretaria generale, Luisella Brivio, per i prossimi quattro anni: Andrea Biagianti, Segretario Amiata, Cesare De Sanctis, Segretario Val d’Elsa, Michele Trabalzini, Segretario Valdichiana, Federico Romagnoli, delegato Rsu Gsk Vaccines Srl, Simona Tonioni, delegata Rsu Garpe Srl, e Debora Nutus, delegata Rsa Alsco Italia Srl.

“Il nuovo gruppo dirigente, oltre ai compagni che svolgono un ruolo da funzionari sui territori delle tre zone – spiega Brivio -, è composto anche da tre delegati sindacali provenienti da posti di lavoro dei settori più rappresentativi della Categoria, il chimico, la pelletteria e le lavanderie, per un percorso interno che vuole coinvolgere sempre di più la nostra base”.

“La Categoria provinciale, ora con i suoi organismi al completo – sottolinea la Segretaria -, si impegnerà per garantire sempre di più a lavoratrici e lavoratori sia la tutela collettiva che quella individuale, in un mondo del lavoro così variegato e complesso come quello che la Filctem Cgil rappresenta, mettendo al centro della sua azione questioni imprescindibili come il precariato, il recupero della perdita salariale e la difesa dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana a partire dal lavoro e dai servizi pubblici essenziali”.

L’Assemblea ha ringraziato per il lavoro svolto i componenti della precedente Segreteria, che naturalmente continueranno il loro impegno sindacale all’interno della Cgil.